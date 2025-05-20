Ankara'da Yerel Medya İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında "Kalkınma için Gazetecilik: Yerel Medya Kapasite Geliştirme" işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, gazetecilere yönelik eğitim programı düzenlenecek. Törende konuşan Ajans Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara'da yapılan işleri daha iyi anlatabilmek ve yerel medyayı güçlendirmek amacıyla gazetecilere eğitim verileceğini belirtti. Başkentin taşralarındaki yerel gazetecilerle eğitime başlanacak ve ilk etapta 20 kursiyere eğitim verilecek. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu protokolün Ankara'nın tanınırlığı ve görünürlüğü açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, kalkınma gazeteciliği konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve eğitim programına destek vermekten onur duyduklarını belirtti. Eğitimler, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ANKÜSEM) gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda e-Devlet'ten onaylı sertifika verilecek.

"Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi" Protokolü

Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi" işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Necdet Ünüvar, Ankara'nın zengin mutfağına dikkat çekerek, bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, saha araştırmalarını tamamladıklarını ve kentin ilçelerinde 350'ye yakın ürün ve yemek tespit ettiklerini belirtti. Duhan Kalkan ise turizmde en önemli unsurlardan birinin gastronomi olduğunu, Ankara'da çok ciddi bir gastronomi kültürü ve zenginliği bulunduğunu söyledi.

Protokol Töreninden Görüntüler