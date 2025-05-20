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Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni nesil metrobüsleri hizmete almaya hazırlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başkentin üç ayrı güzergahında metrobüs seferlerinin başlatılması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 14:40, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 14:42
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

Yeni Metrobüsler Yolda

ABB'den yapılan açıklamaya göre, filoya eklenecek yeni metrobüsler çift körüklü ve 25 metre uzunluğunda olacak. Her biri en az 270 yolcu kapasiteli metrobüslerde 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi yer alacak. Araçlar aynı zamanda yüksek teknolojili donanımlarla yolculara konforlu ve güvenli bir seyahat sunacak.

Yeni metrobüslerin öne çıkan teknik özellikleri şunlar:

  • Tam otomatik şanzıman
  • Klimalı yolcu ve sürücü kabinleri
  • USB şarj noktaları
  • Yolcu bilgilendirme ekranları
  • Dijital hat tabelaları
  • Kamera destekli yan aynalar
  • Yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri

Bu özellikleriyle dikkat çeken araçlar, hem kullanıcı dostu hem de güvenli bir yolculuk vadediyor.

EGO Personeline Eğitim Desteği

EGO Genel Müdürlüğü, metrobüslerin etkin ve güvenli kullanımı için personeline teknik ve sürüş eğitimleri vermeye başladı. Eğitimlerle sürücülerin yeni araçlara tam uyum sağlaması ve şehir içi ulaşımda yüksek verimlilik elde edilmesi amaçlanıyor.

Üç Güzergahta Hizmet Verecek

Metrobüslerin çalışması planlanan üç ana güzergah için fizibilite çalışmaları sürüyor. Söz konusu güzergahlar şunlar olacak:

Yenikent - Ulus - Karapürçek

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Protokol Yolu - Konya Yolu - Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ovacık Mahallesi - Etlik Caddesi - Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

Bu güzergahlar, Ankara'nın yoğun ulaşım noktalarını kapsayarak hem üniversite öğrencilerine hem de kent içi ulaşım kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak.

Test Sürüşleri Başladı

Projeye geçiş süreci kapsamında, bir adet metrobüs test amaçlı olarak Ankara'nın ana bulvar ve caddelerinde deneme sürüşlerine başladı. Bu süreçte güzergahın fiziki koşulları ve araçların performansı değerlendirilerek nihai düzenlemeler yapılacak.

Yeni Dönem Başlıyor

Ankara'nın ulaşım altyapısını modernleştirmeyi hedefleyen bu hamleyle birlikte, toplu taşımada hız, konfor ve kapasite anlamında önemli bir adım atılıyor. Başkentliler, metrobüs uygulamasıyla daha kısa sürede daha konforlu yolculuk yapabilecek.

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