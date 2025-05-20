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Bahar Aksu Cinayetinde Sanıklara Rekor Ceza Talebi

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun eski eşi tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Rüstem Elibol ve üç suç ortağı için ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 15:44, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 15:46
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Bahar Aksu Cinayetinde Sanıklara Rekor Ceza Talebi

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olay, 5 Mayıs tarihinde, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada gerçekleşti. Eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenen Aksu, direnince Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürüldü. Soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un şu suçlardan cezalandırılması talep edildi:

  • Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme
  • Silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak

Bu suçlardan dolayı Elibol için ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer Şüpheliler Hakkında İstenen Cezalar

  • S.Y.
  • S.S.
  • A.B.

Bu üç şüpheli için de kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme ve silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın Son Durumu

Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiği öğrenildi.


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