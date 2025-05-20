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Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 16:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 17:04
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Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mansur Yavaş'ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne süren Gökçek, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Gökçek, Ankara'daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını kaydetti.

ABB'de buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu savunan Gökçek, şunları ifade etti:

"Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım. Bunlar bizim söylediğimiz gibi 100 tırın üstünde malzeme ediyor. ABB bunların 5 tır olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım."

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.

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