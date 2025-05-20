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Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak

Zorlu Holding, dev borç yüküyle mücadele için varlık satışına ve Vestel'de büyük çaplı işten çıkarmalara hazırlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 18:18, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 18:23
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Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak

Zorlu Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olarak, 4,9 milyar dolarlık borç yükü nedeniyle yatırımcıların endişelerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor.

Şirket, arazi mülkiyeti de dahil olmak üzere varlık satışlarını değerlendirirken, aynı zamanda iş gücünde küçülmeye gitmeyi planlıyor. Vestel elektronik biriminde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanın işten çıkarılması gündemde. Bu adımlar, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla atılıyor.

İşten Çıkarma ve Varlık Satışı Planları

  • Vestel elektronik biriminde yaklaşık 2 bin çalışan işten çıkarılacak.
  • Şirket, arazi mülkiyeti de dahil olmak üzere çeşitli varlıkların satışını değerlendiriyor.

CEO'dan Açıklamalar

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, işten çıkarma haberini doğrulayarak, "Vestel 2024 Haziran'ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet, 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" dedi. Ayrıca, varlık satışına ilişkin olarak ise, "Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır" ifadelerini kullandı.

Vestel Hisselerinde Değer Kaybı ve Finansal Durum

  • Vestel'in hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kaybetti.
  • Nisan ayında Moody's, şirketin kredi notunu Caa1'e düşürdü.
  • Şirket, ilk çeyrekte 5,08 milyar lira net zarar açıkladı.
  • Zorlu Holding, kısa vadeli lira cinsinden borcunu uzun vadeli Euro kredileriyle yeniden finanse etti ve 500 milyon Euro ek finansman sağladı.
  • Kısa vadeli borç oranı yüzde 60'tan yüzde 40'a düşürüldü.

Türk Şirketlerinde Genel Durum

Zorlu Holding ve diğer Türk şirketleri, finansman maliyetlerinin artması ve liranın değer kaybı nedeniyle baskı altında bulunuyor. Yüksek enflasyon (yüzde 37'nin üzerinde) ve Avrupa'da talebin zayıf olması operasyonel maliyetleri artırırken, TL borçlanmanın yüksek maliyeti ve siyasi gelişmeler de yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor.


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