Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Birleşimin açılmasının ardından CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul salonunda toplantı yeter sayısının olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Kurtulmuş, herhangi bir tereddütü olmadığı için oylamaya ihtiyaç duymadığını ve Anayasa ile iç tüzüğe göre Meclis Başkanı olarak toplantı yeter sayısının olduğunu söyledi. AK Parti ve CHP sıralarından karşılıklı sataşmalar yaşanınca Kurtulmuş, birleşime 10 dakika ara verdi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN MECLİS'İ HALİNE GETİRİYORSUNUZ'

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul'da, CHP Grubu'nun isteği üzerine usul tartışması açıldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın 2 yıldır hapiste kaldığını ve AYM'nin verdiği kararları hatırlatarak, "Biz burada bir Meclis Başkan Vekilinin bir milletvekilinin hakkını, hukukunu korumasını, aslında anayasanın seçme ve seçilme hakkını korumasını ve AYM kararını okutmasını sanki illegal bir iş olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir mi arkadaşlar? Bir Millet Meclisi, milletvekilinin hakkını koruyamıyor ise Meclis'in dışarıda bir saygınlığı kalabilir mi? Ayrıca anayasamızın, iç tüzüğün maddeleri diyor ki, 'Siyasi parti gurupları, Meclis'te güçleri oranında temsil edilirler.' Siz Sayın Meclis Başkanımız, isimlerden bağımsız olarak, MHP ve AK Parti'nin meclis başkan vekillerine Meclis'i yönettiriyorsunuz; Allah rahmet eylesin, sevgili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden sonra sevgili Gülizar Biçer Karaca'ya da söz vermeyerek bu Meclis'i Cumhur İttifakı'nın meclis başkan vekillerinin Meclis'i haline getiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir mi? Dolayısıyla Türkiye'de sorumlu bir muhalefet vardır, biz bu Meclis'in çalıştırılmasını ve bu Meclis'in saygın biçimde memleketin sorunlarına eğilerek çözüm üretmesini, sanal gündemlerle oyalanmaması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANININ USUL VE UYGULAMASI ANAYASAMIZA UYGUNDUR'

AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta ise iç tüzüğün 14 ve 15'nci maddesini işaret ederek, "Bir Meclis başkan vekili Meclis başkanının ya da Danışma Kurulunun onayına sunmadan herhangi bir yazıyı, herhangi bir görüşü alıp kendi kafasına göre getirip burada Divan'da okutma hakkına sahip değildir. Bu, kesinlikle başkan vekilinin, Meclis başkan vekilinin yetkisini aşması ve görevini de kötüye kullanmasıdır. Kaldı ki Gülizar Biçer Hanımefendi, Meclis başkan vekilliği yaptığı her oturumda, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un onay verdiği metinleri uygulamıştır ve okumuştur. Ne hikmetse o gün, hem de Sırrı Süreyya Önder'in hasta olduğu özel bir oturumda çıkmış bile ve isteyerek, kasten, korsan olarak, Meclis Başkanının, Danışma Kurulunun onayı olmadan iç tüzüğe de aykırı olarak bu uygulamasını yapmıştır. Bu sebeple, Sayın Meclis Başkanının yapmış olduğu usul ve uygulama iç tüzüğe de anayasamıza da uygundur. Bu konuda Meclis'in itibarını korumak hepimizin görevi, Meclis başkan vekili, iç tüzükte tanımlanan yetkisinin dışında herhangi bir yetkiyi kullanamaz" diye konuştu.

'GÜLİZAR BİÇER KARACA'YA GÖREV YAPTIRILMIYOR'

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Usta'nın açıklamaları üzerine söz aldı. Başarır, "CHP Grubu tarafından seçilen Gülizar Biçer Karaca'ya görev yaptırılmıyor ve Leyla Şahin Usta diyor ki, 'Numan Kurtulmuş'un verdiği yetki ve yazıyla burada görev yapıyor.' Hayır, Sayın Numan Kurtulmuş da, siz de, Sayın Gülizar Biçer Karaca da anayasanın vermiş olduğu hakla burada görev yapıyor. Hiç kimse burada bize bir görev tanımlaması ya da bize bir ayar veremez. Eğer bir ülkede Hatay'ın seçilmiş milletvekili cezaevindeyse, Anayasa Mahkemesi açık ihlal kararı vermişse, Yargıtay bu karara direnmişse, Sayın Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi'nin kararını okumayıp Yargıtay kararını okumuşsa korsan eylem hangisi sormak isterim; korsan eylem hangisi? Anayasayı ayaklar altına alacaksın, Silivri'yi siyasilerin yattığı bir yer haline getireceksin; milletvekili, belediye başkanı, bürokratlar orada bulunacak ve bu hakkı savunacak kadın bir Meclis başkan vekiline görev vermeyeceksin" dedi.

'TUTUMUM DA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da CHP'li Başarır'a cevap vermek üzere yerinden söz aldı. Usta, Gülizar Biçer Karaca'nın iç tüzüğün 14 ve 15'inci maddelerine aykırı hareket ettiğini ve Meclis Başkan Vekilliği yetkisinin dışına çıktığını ifade etti. Usta, "TBMM İçtüzüğünün 14'üncü maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevleri arasında Genel Kurul görüşmelerini yönetmek yer almaktadır. İç tüzüğün 15'inci maddesine göre ise başkan vekillerinin görevi, başkanın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmektir. İç tüzükte açıkça düzenlendiği üzere görevin asıl sahibi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genel Kurul görüşmelerini her zaman yönetebilir. Bu açıdan tutumumda bir değişiklik yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usul tartışmasının sona erdiğini söyledi ve iç tüzüğün 15'inci maddesini işaret ederek tutumunda bir değişiklik olmadığını vurguladı. Genel Kurul, siyasi parti gruplarının temsilcilerinin yaptığı açıklamalarla devam ediyor.