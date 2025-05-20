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AB'den Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 19:32, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 20:03
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AB'den Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı

ABD'nin ardından AB de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB son 14 yıl boyunca her zaman Suriyelilerin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" dedi.

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