İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişleri Bakanlığı, özellikle İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 20:15, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 20:25
Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında bu yönde iddialar ortaya atılmış ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Bakanlık, bu iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu ve bakanlığın bu konuda herhangi bir çalışmasının bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi için resmi kaynaklardan yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiği belirtildi.
Bakanlıktan Yapılan Açıklama
- "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız çalıştığı iddiaları yer almaktadır."
- Söz konusu iddialar hayal ürünüdür.
- Bakanlığımızın bu konuda sessiz ya da sesli herhangi bir çalışması yoktur."