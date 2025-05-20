Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor

İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu aranacak.

İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.

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