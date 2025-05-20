Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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