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21 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 00:03
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21 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi imza ve ödül törenlerine katılacak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek, kültürel programa katılacak.

(Budapeşte)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu Cemre Öğren'in cenaze törenine katılacak, Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Manisa/13.12/İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/20.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak 25 treyler çekicisi ve nakliye treyleri ile 2 amfibik ekskavatörün teslim törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı ile Çin'in Doğu ve Batı İşbirliği ve Yatırım Ticaret Fuarı Açılış Programı'na katılacak, Şaanşi Eyaleti Valisi Zhao Gang ve Çin Komünist Partisi Şian Şehri Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ile ikili görüşme yapacak, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Şian)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Budapeşte)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi finali, İngiltere'nin Tottenham ile Manchester United takımları arasında İspanya'da oynanacak.

(Bilbao/22.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu ile NATA Holding arasında Riva'da sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasındaki kadın ve erkek milli takımları ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

4- TBMM KİT Komisyonunda İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun hesapları görüşülecek.

(TBMM/16.30)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/13.30)

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