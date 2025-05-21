AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare

AK Parti, sağlık sisteminin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde analiz ederek, etkili ve kalıcı sağlık politikaları oluşturmayı hedefliyor. Bu süreçte, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına, sağlık çalışanlarından araştırmacılara kadar geniş bir paydaş kitlesinin görüşleri alınıyor. Sağlık alanında yaşanan sorunların doğrudan sahadan dinlenmesiyle, sistemin aksayan yönlerine ışık tutulması amaçlanıyor. Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yürütülen bu istişare süreci, yalnızca veri toplama değil, aynı zamanda çözüm geliştirme adımı olarak tanımlanıyor.

Sağlık Sisteminin Analizi ve İstişare Süreci

Şubat ayında gerçekleştirilen büyük kongrede kurulan Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerinden uzman derneklerine kadar birçok paydaşın görüşlerini topluyor. Bu kapsamda:

Hasta ve hasta yakınları

Ambulans şoförleri

Doktorlar

Hemşireler

Sağlık işçileri

Akademisyenler

Araştırmacılar

Sivil toplum kuruluşları

Sağlık sendikaları

Meslek dernekleri

Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Ortak Akıl

AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, amaçlarının kamu ve özel sektör arasında dengeyi koruyarak, toplumun sağlığını ve vatandaşların haklarını en üst düzeyde gözeten kalıcı ve etkili sağlık politikaları oluşturmak olduğunu belirtiyor. Sağlıkta kaliteyi artırmanın, hizmeti erişilebilir ve sürdürülebilir kılmanın ancak çok paydaşlı bir sistemde ortak akılla mümkün olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle tüm paydaşların görüşleri dinlenerek, birlikte şekillendirilen bir vizyonla ilerleniyor.