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Tartıştığı eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu

Adana'da Sezen S., sokakta tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 07:48, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 09:24
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı.

ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Emirhan N., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezen S.'yi gözaltına alındı.

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