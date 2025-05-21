Tartıştığı eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

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