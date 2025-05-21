Polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takip eden motosikletli asayiş ekibi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Doğa G.'ye (22) çarptı ve öğrenci ağır yaralandı. Olay, ekiplerin Atatürk Caddesi'nde şüpheli otomobili takip ettikleri sırada meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Doğa G., ekip motosikletinin çarpması sonucu ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın Detayları

Şüpheli otomobil, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli asayiş ekipleri tarafından takibe alındı.

Sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti.

ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında ekipler, yolun karşısına geçmekte olan üniversite öğrencisine çarptı.

Ağır yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden, şüpheli aracın Lapseki ilçesi yönüne kaçtığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.