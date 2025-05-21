TTK 6 Engelli İşçi Alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak'ta 3 ve Bartın'dan 3 engelli eleman alımı yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 10:19, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 10:19
Türkiye Taşkömürü Kurumunun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kurumun yer üstü işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak ve Bartın'da 3'er engelli eleman istihdam edilecek.
Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 26 Mayıs-30 Mayıs arasında 5 günlük ilana çıkılacak ve ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 17 Haziran'da Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde elektronik kura çekimi yapılacak.