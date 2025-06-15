2013 Yılında 5510 Kapsamında Memur Olan Eyt Kapsamına Nasıl Girer?

Soru: Merhaba, Doğum tarihim 16.11.1980. İlk sigorta girişim 4a'lı olarak 15.07.1995 tarihinde. Bu tarih ile 15.11.1999 arasında muhtelif giriş çıkış tarihleri arasında 16 günü 18 yaş altında olmak üzere toplam 123 gün 4a primlerim var. Daha sonra 20.07.2006 ile 14.10.2013 arası 4a primlerim var. 15.10.2013 tarihinden itibaren de 4c'li olarak memur statüsünde çalışmaktayım. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım ve 30.06.2008 tarihinde 4c yedek subay girişim var. (HİTAP kaydıma göre Fhz nedeniyle 68 gün askerlik borçlanması yapabiliyorum).

Güncel sgk hizmet dökümüne göre 4a'lı olarak toplam 2336, 4c'li olarak toplam 4658 prim günüm var. Bunlarla birlikte, 1996 ve 2006 yılları arasında bir limited şirketin kurucu ortağıyım ancak bununla ilgili herhangi bir 4b sicil ya da prim kaydım sgk hizmet dökümünde bulunmuyor.

Emeklilik şartlarım nelerdir? Geriye dönük olarak Ltd. Şti. Ortaklığımı tescil ettirerek 4b primlerini yatırıp Eyt kapsamında emekli olabilirmiyim?

Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Detaylar/Değerlendirmeler:

EYT konusu 1/3/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7438 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmiş olan geçici madde 95 hükmü ile sağlanmıştır.

Memurlar için emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi şartı bulunmamaktadır. Bu maddeler tamamıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış kişileri kapsamaktadır.

Dolayısıyla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar çalışma statülerine ve çalışma yaşlarına bakılmaksızın EYT kapsamına girerler ve son statülerinin tabi olduğu yaş şartı dışında emeklilik şartlarına tabi olurlar.

Devlet memurları açısından:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olanlar hakkında tamamıyla 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için ayrı, 8 Eylül 1999 dahil bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar için ayrı, emeklilik şartları oluşur.

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçilik hizmeti olup 20213 yılında da memur olarak çalışmaya başlamış olanlar için emeklilik şartları;

EYT Kanunu gereği ister 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk hizmeti olsun veya olmasın, önemli olan bu tarihten önce çalışma hayatına başlamış olanlar EYT kapsamına girerler ve yine memurların emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi şartı aranmadığından memur statüsünden emeklilikte yaş şartı dışında erkek memurların 25 tam hizmetleri (işçi, esnaf, memurluk dahil) olmaları halinde emekli kazanımını sağlamış olurlar. Bu kapsamdakiler emekli aylıklarının hesabında 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

18 yaşını doldurmadan geçen işçilik süreleri konusu:

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir. Bu süreler 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreler ise EYT kapsamına dahil eder.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde ve 4759 sayılı Kanun kapsamında da belirtildiği şekilde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hem hizmet, hem de 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçmiş olması şartıyla EYT kapsamına dahil eder ve emeklilik işlemlerinde bu hizmetler de esas alınarak erkek memurlar için aranılan 25 hizmet yılını doldurmaya katkı sağlar.

Bu bağlamda, belirttiğiniz gibi 15/07/1995-15/11/1999 tarihleri arası (mutlaka 8 Eylül 1999 öncesi SGK primleri tam olarak ödenmiş ve staj süresi olmamak kaydıyla) SGK primleri tam olarak ödenmiş işçilik hizmetleriniz varsa EYT kapsamına girersiniz.

Bu durumda da işçi, esnaf, memurluk, borçlanma varsa bu süreler dahil olarak 25 tam hizmetiniz olduğunda yaş şartı ve sigortalılık süresi aranmaksızın emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Şayet, herhangi bir prim borcunuzun olup olmadığını SGK na müracaat edip bu konuyu netleştirmenizi de ayrıca tavsiye etmekteyiz. Yani, 8 Eylül 1999 öncesi staj süresi hariç SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin olduğunu belirtmiş olduğunuzdan borcunuza ait bu sürenin EYT kapsamına girmenize şu an için ihtiyaç olmadığını, ancak yine de 8 Eylül 1999 öncesi süreye ait borcunuzu ödemiş olduğunuzda SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz 8 Eylül 1999 tarihi öncesindeki hizmetlerinizi de artırmış olacaktır), ancak prim borcunuz varsa emeklilik için bu borcunuzu mutlaka kapatmanızı söyleyebiliriz.