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Staj Aile Yardımını Etkiler Mi?

657, 3308 ve 5510 sayılı Kanunlar birlikte değerlendirildiğinde staj nedeniyle ödenen ücret memurun aile yardımını etkilemeyecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:51
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Staj Aile Yardımını Etkiler Mi?

657 sayılı Kanunun "çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller" başlıklı 206'ncı maddesine göre; aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

Staj mevzuu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu Kanunun 25'inci maddesinde ücret ve sosyal güvenliğe yer verilmiştir. Ücret ödeme yükümlülüğü staj gördüğü işletmeye ait olup, iş kazası ve meslek hastalığı primi öğrenim gördüğü okul tarafından yerine getirilmektedir.

Çocuğu staj gören memur bu durumunu kurumuna bildirecek mi? Bu durum aile yardımını etkileyecek mi? Bunun cevabı, yukarıda yer alan maddede geçen "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan" ibaresinde yatmaktadır. Staj ücreti, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışma sayılır mı?

3308 (madde 25) ve 5510 (madde 5) sayılı Kanunların staj ile ilgili maddeleri birlikte analiz edildiğinde, stajyer öğrencilerin kısa vadeli sigorta kapsamında değerlendirilmesi ve asgari ücretin belli bir oranında ücret ödenmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, yasadan kaynaklanmaktadır. Bu zorunluluk sadece ve sadece belli bir dönemi ilgilendirdiği, stajın belli bir süreye bağlı olduğu, süreklilik arz etmediği, geçicilik arz ettiği izahtan varestedir. Bu durum "öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç" hükmüne göre "bir arızi durumun varlığından" hareketle kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışma olarak kabul görmesi çok mümkün olamayacaktır. Bununla beraber staj, kişinin okuduğu okuldan mezun olmasının da bir gereğidir.

Ayrıca; 5510 sayılı Kanunun 3/12 maddesinde tarif edilen "ücret", 3/17 maddesinde tarif edilen "aylık", 657 sayılı Kanunun 147/A maddesinde tarif edilen "aylık" kavramlarına stajyerin durumu uymamaktadır.

Sonuç olarak, memurun çocuğunun staj yapması ve bu staj karşılığında bir ücret ödenmesi memurun aile yardımını etkilemeyecektir.

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