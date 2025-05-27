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Usta Öğreticilik Memurluk Sayılır Mı?

657, 439, 1739, 5510 sayılı Kanunlar ve İlgili Yönetmelik birlikte dikkate alındığında, usta öğreticiliğin kişilere memurluk vermediği açıktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 09:09
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Usta Öğreticilik Memurluk Sayılır Mı?

657 sayılı Kanunun "ders görevi" başlıklı 89'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.

Madde incelendiğinde; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği görülecektir.

439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun Madde 8'e göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullara meslekten öğretmen bulunmaması halinde:

a) Yüksek dereceli okullara üniversite ve yüksek okul mezunları ile dengi yabancı üniversite ve yüksek okul mezunları,

b) Orta dereceli okullara orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyanlarla ilkokul öğretmenliği yapanlar ve ev işleri dersi için de mesleki ve teknik öğretim kurslarında öğretmenlik yapmakta olanlar,

Geçici olarak ücretle öğretmen atanabilirler.

Bunlardan, resmi bir görevi bulunanlara haftada sekiz, resmi görevi bulunmayanlardan yüksek öğretim kurumlarına atananlara on iki, orta dereceli kurumlara atananlara yirmi dört saate kadar ders verilebilir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 47'ye göre; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile de usta öğretilerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Bununla beraber, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesine göre usta öğreticilerin bu maddenin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacakları (4/a-SSK) hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ışığında, usta öğreticilerin 657 sayılı Kanun bağlamında memur sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.

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