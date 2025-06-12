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Yurtdışı Temsilciliklerde Görevli Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi

Kurumlara bağlı yurtdışı temsilciliklerde görevli sözleşmeli personele 375 sayılı KHK'nin ek 8 inci maddesi uyarınca aile yardımı ödeneği verilemez.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:48
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Yurtdışı Temsilciliklerde Görevli Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre,

"Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir."

.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." Hükümlerine yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına istinaden çıkarılan ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde;

" Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 49.405,42 TL'yi geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen tutar, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca artırılabilir." Düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yurtdışı teşkilatında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücreti, yurt içinde çalıştırılan sözleşmeli personelden farklı olarak tavan ücrete tabi tutulmamış, ayrıca sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi hususunda mezkur Esaslarda da herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 25/2/2011 tarihli ve Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci maddesinde; "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanuna tabi personele, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." denilmek suretiyle, kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi öngörülmüş; ancak yurtdışı teşkilatlarına madde metninde özellikle yer verilmemiştir.

6111 sayılı Kanunla getirilen ödemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Mülga Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genelgeye göre, göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,

- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

- ilgili mevzuatında yer alan hükümler, uyarınca,

sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinin verilmesi de mümkün değildir.

Mülga DPB nin (09/06/2011-9335) sayılı görüşü de bu çerçevede şekillendirilmiştir.

Sonuç itibari ile sözleşmeli yurtdışı personele her ne kadar aile yardımı ödeneği verilmesi hukuken mümkün olmamakla beraber kurumların merkez, taşra ve döner sermaye işletmeleri yanında yurtdışı teşkilatlarının da bu teşkilatlanmanın esaslı birer parçası olarak değerlendirilerek aile yardım ödeneğinden faydalandırılması için çalışma yapılması ve yasal zemine kavuşturulması gerekli görülmektedir.

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