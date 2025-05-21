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Memur-Sen: Terörsüz Türkiye Hedefi Milletimizin Beklentisidir

Memur-Sen, PKK'nın silah bırakma kararının Türkiye'nin toplumsal birlik yolculuğunda yeni bir sayfa açacağına dair umutlu açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 10:59, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:35
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Memur-Sen: Terörsüz Türkiye Hedefi Milletimizin Beklentisidir

Memur-Sen Konfederasyonu, PKK'nın kendini feshetme ve silahları teslim etme kararının, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit verici olduğunu bildirdi. Türkiye, 41 yıl boyunca terörün yol açtığı tarifsiz acılarla mücadele etmiş, binlerce evladını vatan için şehadete uğurlamış ve pek çok umut yarım kalmıştır. Orta Doğu'nun uluslararası odaklar tarafından istikrarsızlaştırılan bölgelerinde alan bulan ve bölgeyi terörize eden PKK'nın silahları bırakma kararı memnuniyet verici olmakla birlikte, aynı zamanda ciddi bir samimiyet testi olarak görülmektedir.

Terörsüz Türkiye İçin Kritik Eşik

"İnsanımızın canına, geleceğine kastetmiş bir terör örgütünün silah bırakma kararı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle terörsüz bir Türkiye için kritik bir eşik olarak görülmelidir." ifadesiyle, bu kararın ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanmaktadır. Terörsüz Türkiye, en çok da geleceğimiz olan çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve umut dolu bir yarın bırakmak, Türkiye Yüzyılı'nda daha sağlam adımlarla yol almak ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için gereklidir.

Vizyon ve Liderlik

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle şekillenen "Terörsüz Türkiye" vizyonu, sabır, sağduyu ve kararlılıkla yürütülen çok yönlü bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Terör örgütünün kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı, sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacak niteliktedir.

Terörsüz Türkiye Milletimizin Ortak Beklentisidir

Bu kritik aşama ihtiyatlı bir memnuniyetle karşılanmakta; şehit annelerinin başını dik tutan, Diyarbakır annelerinin feryadını duyan, milletçe geleceğe güvenle yürüyen "Terörsüz Türkiye" için sürecin kıymetli olduğu vurgulanmaktadır.

  • Ülkemizin terör belasından kurtulması istenmektedir.
  • Fikirlerin, alın terinin, emeğin, birlik ve kardeşliğin ışığında yol alınması hedeflenmektedir.
  • "Terörsüz Türkiye", devletimizin stratejik hedefi ve milletimizin ortak beklentisidir.
  • İnançla ve kararlılıkla yürütülen bu süreç, milletimizin asırlık yürüyüşüne güç katacaktır.
  • Türkiye Yüzyılı'nın terörden arınmış bir iklimde büyümesi amaçlanmaktadır.

Terörsüz bir Türkiye, sadece bugünü değil, yarınları da kazanmaktır. Vatan için, bayrak için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; acıların izlerini yüreklerinde taşıyan milletimizin beklentilerine uygun şekilde sürecin başarıyla tamamlanmasını diliyoruz.


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