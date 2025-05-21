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Zorlu AVM İçin 1.5 Milyar Euro'luk Satış İddiası

Zorlu Holding'in İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezi Zorlu AVM'yi satacağı iddiası gündemde. Satıştan elde edilecek gelir Vestel'e aktarılacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 11:37, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:38
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Zorlu AVM İçin 1.5 Milyar Euro'luk Satış İddiası

İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Son günlerde Zorlu AVM ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Zorlu Holding'in, İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM'yi satışa çıkardığı öne sürülüyor. İddialara göre, satıştan elde edilecek gelirin Vestel'in zararlarını kapatmak için kullanılacağı belirtiliyor. Özellikle Zorlu Holding'in borç yükü ve işten çıkarma planları sonrası bu satış hamlesi dikkat çekiyor. Kulislerde konuşulan rakam ise 1,5 milyar Euro (yaklaşık 50 milyar TL) olarak ifade ediliyor. Zorlu Center projesinin en önemli ve gelir getiren bölümlerinden biri olan AVM'nin satışının masada olduğu iddia ediliyor. Şu ana kadar Zorlu Holding tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Zorlu AVM Satışıyla İlgili Detaylar

  • Zorlu Holding'in borç yükü 4,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.
  • Varlık satışları ve işten çıkarmalarla yeniden yapılanma sürecine girildi.
  • Zorlu Center projesinin alışveriş merkezi bölümünün satışı gündemde.
  • Kulislerde satış fiyatı olarak 1,5 milyar Euro konuşuluyor.
  • Satıştan elde edilecek gelirin Vestel'in zararlarını kapatmak için kullanılacağı iddia ediliyor.

Vestel'de İşten Çıkarma Planı

Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma planlıyor. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, bu işten çıkarmaların verimlilik kapsamında gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, arsa satışları da dahil olmak üzere bazı varlıkların elden çıkarılması öncelikler arasında yer alıyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Zorlu AVM'nin satışıyla ilgili iddialar hakkında henüz Zorlu Holding tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.


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