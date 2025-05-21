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MEB, Öğretmenlere Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi İçin Destek Verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel gereksinimli öğrencilere kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim veren öğretmenler için hazırlanan Bütünleştirici Eğitim Modülleri'nden (BÜTEM) 15 bine yakın öğretmen faydalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 11:51, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:52
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MEB, Öğretmenlere Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi İçin Destek Verdi

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi veren 35 binden fazla sınıf ve branş öğretmeniyle yaptığı anketten elde edilen bulgular ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim modülleri, öğretmenler için başucu kılavuzu niteliği taşıyor.

BÜTEM ile öğretmenlerin bütünleştirici eğitim süreçlerine yönelik farkındalıklarının artırılması ve bu yolla farklı özel gereksinim gruplarındaki öğrencilerin daha fazla desteklenmesi amaçlanıyor.

Çevrim içi hazırlanan, kaynaştırma, bütünleştirme uygulaması yapılan okullardaki sınıf ve branş öğretmenlerinin kullanımına sunulan eğitim içerikleri 13 modülden oluşuyor.

Uzman akademisyenlerin desteğiyle hazırlandı

Uzmanların katkısıyla oluşturulan BÜTEM'de akademisyenlerin videolu anlatımları, etkileşimli içerikler, soru-cevap bölümleri, animasyonlu içerikler ve gerçek sınıf ortamlarında çekilmiş uygulama videolarından oluşan farklı eğitim teknikleri yer alıyor.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişilebilen eğitim modülleri, "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları", "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)", "Öğretimsel Düzenlemeler", "Sınıf Yönetimi", "Ölçme ve Değerlendirme", "Evde Eğitim Alanlar", "Hastanede Eğitim Alanlar", "Okul PDR Hizmetleri Kapsamında Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Sosyal Kabul ve Uyumu", "Farklılaştırılmış Öğretim" ve "Yetersizlik Türlerinin Tanıtılması" gibi başlıklardan oluşuyor.

Yetersizlik türlerinin tanıtılması modülünde "işitme engelli birey", "görme engelli birey", "otizmi olan birey", "zihinsel engelli birey", "özel yetenekli birey", "bedensel engelli birey", "öğrenme güçlüğü olan birey", "dikkat eksikliği olan birey", "süreğen hastalığı olan birey" ve "iki farklı birey" olmak üzere 10 alt başlık bulunuyor.

BÜTEM'den bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğretmen faydalandı.


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