2025 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvurularını 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da gerçekleştirebilecektir.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Sınava başvurular 21 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-DGS başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Adayların kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşmaları mümkündür. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar

TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları

TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program

Aday Başvuru Formu

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu

Başvuru Merkezleri