Önder'in Vefatı Sonrası Saçlarını Kazıtan Sezen Aksu'nun Son Hali Ortaya Çıktı
Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkılan Sezen Aksu'nun eline aldığı makine ile saçlarını kazıttığı söyleniyordu. Sanatçının son hali ortaya çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 12:02, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 12:04
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılıp ameliyat edilmişti. 18 gün tedavi gören Önder, 3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında,Sezen Aksu'nun yakın dostu Önder'in ölümünün ardından yıkıldığını ve saçlarını kazıttığı konuşulmuştu.
Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Sanatçınınhem saçlarının rengi hem de modeli görenleri şaşırttı.