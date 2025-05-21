İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Sultans of the Opera Sahnesi

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali için büyük gün geldi. "Sultans of the Opera" konseri, festival kapsamında 22 Mayıs Perşembe günü 20:00'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Avrupa barok operasının göz ardı edilmiş başyapıtları, "Sultans of the Opera" projesiyle yeniden hayat buluyor. Osmanlı sultanlarının tarihsel figürleri etrafında şekillenen bu benzersiz yapım, sanatsal hafızayı tazelerken aynı zamanda kültürel mirası da sahneye taşıyor.

Barok Operada Osmanlı Etkisi

17. ve 18. yüzyıllarda Batı dünyasında Osmanlı İmparatorluğu'na ve Doğu kültürlerine duyulan hayranlık, Bajazette, Solimano, Tamerlano ve Memmet gibi operaların doğmasına ilham verdi. Bu eserlerde Timur, Bayezid gibi güçlü hükümdarların trajedileri, aşkları ve dramatik mücadeleleri sahnelenirken, karakterler hem tarihsel hem de evrensel insani yönleriyle Barok estetiğin derin izlerini taşıyor.

Doğu ile Batı Arasında Sanatsal Köprü

"Sultans of the Opera", bu unutulmuş eserleri ilk kez bütünsel bir yapı içinde yeniden sahneye taşıyarak Doğu ile Batı arasında sanatsal bir köprü kuruyor. Orijinal Barok müzik unsurları, modern sahne diliyle harmanlanarak geçmişin büyüsü günümüz izleyicisiyle buluşturuluyor.

Kültürel Bir Keşif

Proje, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, kültürel bir keşif olarak öne çıkıyor. "Sultans of the Opera", tarih, müzik ve tiyatroyu buluşturarak seyircilere zamanlar arası bir yolculuk vaat ediyor.