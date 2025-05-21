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Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin sanayi altyapısı ve dijital dönüşümdeki ilerlemesini anlattı. Bölgesel kalkınma politikaları öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 13:06, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 13:07
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Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dinamik iş gücü, stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Avrupa küresel değerler zincirinde daha önemli bir aktör haline geldi" dedi. Bakan Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi (RDPC) tarafından Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Dayanıklı Yerleşimler İçin Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirme" başlıklı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin Üretim ve Teknolojik Kalkınmadaki İlerlemesi

Bakan Kacır, Türkiye'nin üretim ve teknolojik kalkınma alanında önemli bir merkez haline gelme hedefine ulaşmada son yıllarda dikkate değer ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti. Türkiye, sahip olduğu dinamik iş gücü, stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla Avrupa'nın küresel değer zincirleri içinde giderek daha önemli bir aktör haline geliyor.

Bölgesel Kalkınma ve Ajansların Rolü

"Sadece büyümeyi teşvik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bölgesel uyumu güçlendirmeye ve bölgesel eşitsizlikleri etkili bir şekilde ele almaya da kararlılıkla devam ediyoruz." diyen Kacır, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin ulusal sanayi ve inovasyon stratejilerini her bölgenin kendine özgü potansiyeliyle uyumlu hale getiren hayati bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Avrupa ile Entegrasyon

Toplantının "Rekabet Gücünü Artırmak İçin Bölgesel Kalkınma Politikalarından Yararlanmak" başlıklı oturumunda konuşan Kacır, Dijital Avrupa Programı'na aktif katılımın ve kurulan 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH)'nin Türkiye'nin Avrupa dijital ekosistemiyle bütünleşmesini sağladığını ifade etti. Bu merkezler, KOBİ'ler ve kamu kurumları için teknoloji test imkanları, beceri geliştirme faaliyetleri ve inovasyon finansmanına erişim sağlıyor.

"Türkiye, herkes için müreffeh bir geleceği güvence altına alan kapsayıcı, dayanıklı ve işbirliğine dayalı bir dijital dönüşüme yürekten inanmaktadır."16 Dönüştürücü Program ve 673 Proje

Kacır, "2024-2028 dönemini kapsayan mevcut eylem planlarımız, 16 dönüştürücü program altında toplam 673 projeyi içermektedir. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu projelerin hayata geçirilmesi için yaklaşık 45 milyar dolar tutarında bir toplam yatırım öngörülmektedir." dedi. Yenilenecek teşvik mekanizmasının temel yapı taşlarından biri ise Yerel Kalkınma Hamlesi Programı olacak.

Kalkınma Politikalarında Üç Ana Başlık

  • Dijital dönüşüm: Farklı bireyleri, toplulukları ve bölgeleri farklı düzeyde etkiliyor. Büyük ölçekli firmalar dijital dönüşümde daha hızlı yol alırken KOBİ'lerin adaptasyonda daha fazla desteğe ihtiyacı oluyor.
  • Yeşil dönüşüm: Farklı bölgelerde farklı düzeylerde etkiler ortaya çıkarıyor. Emisyon düzeyi yüksek sektörlerin ağırlığı bazı bölgelerde daha fazla.
  • Demografik dönüşüm: Yaşlanan nüfus gerçeğiyle karşı karşıya kalınıyor. Bazı bölgelerde nüfus daha hızlı yaşlanıyor ve bu nedenle yerel yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor.

Bölgesel Kalkınmada Yerel Yaklaşımlar

Kacır, yeşil dönüşümün daha kapsayıcı ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Demografik dönüşümde ise bazı bölgelerde nüfusun daha hızlı yaşlanması nedeniyle bölgesel kalkınma politikalarında yerel yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ortak Çalışmalar ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farklarını azaltmaya yönelik adımlar atıldı. Toplantıda Türkiye'nin hazırladığı "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi" kapsamındaki hedefler paylaşıldı. Kalkınma ajansları, 26 bölgede, bölgesel kalkınma politikalarının lokomotif kurumları olarak görev yapıyor.

  • Doğu Anadolu
  • Güneydoğu Anadolu
  • Doğu Karadeniz
  • Konya Ovası projeleri

Bu dört büyük bölgesel kalkınma çalışması Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alıyor. İkili görüşmelerde kalkınma ajanslarının diğer ülkelerdeki ajanslarla yürütebilecekleri projeler değerlendirildi.

"Ortak çalışmaları güçlendirmeye dönük adımları ele aldık. Özellikle komşu ülkelerimizde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bölgesel kalkınma alanında yürütülen projelerde, Türk sanayinin ve Türk inşaat sektörünün daha güçlü şekilde yer alabilmesi için önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel kalkınma politikalarımız 86 milyon olarak topyekun kalkınmamıza güç katacak ve tüm şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda güçlü şekilde var olmalarını sağlayacak."

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