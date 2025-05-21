Hazine'den Dolar Cinsi 7 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine'den Dolar Cinsi Borçlanma İçin Bankalara Yetki7 Yıl Vadeli Tahvil İhracı

Hazine, dolar cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi. Bu kapsamda, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilecek. Hazine tarafından yapılan açıklamada, bu işlem için bugün bazı önemli bankalara yetki verildiği belirtildi.

Yetki Verilen Bankalar

Bank of America

BNP Paribas

HSBC

Morgan Stanley

Tahvil Getiri Beklentisi

Tahvil için ilk getiri beklentilerinin yüzde 7,75 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Bu oran, yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir getiri düzeyini işaret ediyor.