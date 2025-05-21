Motosiklet Kazasında Babaanne ve Torunu Hayatını Kaybetti

Düzce'de meydana gelen üzücü kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç (60) ve torunu Egemen Küpküç (7), motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolu Karaca Köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Düzce yönüne ilerleyen İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan babaanne ve torununa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın Detayları

Fatma Küpküç , olay yerinde hayatını kaybetti.

, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Egemen Küpküç ve motosiklet sürücüsü Salar Zare Glahecheh , Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne kaldırıldı.

ve motosiklet sürücüsü , 'ne kaldırıldı. Fatma Küpküç 'ün cenazesi hastane morguna kondu.

'ün cenazesi hastane morguna kondu. Egemen Küpküç , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazanın Ardından

Kazada hayatını kaybeden Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç için yakınları ve çevre halkı büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer trafik güvenliği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.