Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de Başladı

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10.508 katılımcı ve 3.903 robot projesi ile başvuru yapıldı. Yarışma, 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tanıtım filmi izlendi.

Yarışmanın Açılışı ve Katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılması nedeniyle açılışa video mesaj gönderdi. Mesajında, öğrencilerin yalnızca robotlarını yarıştırmayacağını, bilgiye olan tutkularını, üretme cesaretlerini ve birlikte başarma kararlılıklarını göstereceklerini belirtti. Tekin, "Disiplinli çalışmanın, inançla yola çıkmanın ve ortak hedefler için harcanan emeğin anlamlı birer örneğini sunacaksınız. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada ortaya koyacağınız her eser, bu ülkenin ve insanlığın geleceğinde bulduğumuz umudun da bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Önemi ve Katılımcıların Rolü

Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, yarışmanın teknoloji ve inovasyon tutkunu gençlerin hayallerini, azmini ve ülkenin teknoloji üreten gücünü gösterdiğini vurguladı. "Bu yıl rekor katılımcı sayısıyla gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri, iletişim becerilerini artırmaları ve geleceğe daha sağlam adım atmaları için önemli bir fırsat sunuluyor" dedi.

Yarışma, Ahilik kültürünün özünü hatırlatan ve ülkenin köklü mazisini bugünün anlayışıyla harmanlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından katılan tüm yarışmacı öğrencilere başarılar dilendi.

Yarışmaya yurt içi ve dışından toplam 10.508 katılımcı, 15 kategoride 3.903 robotla başvurdu.

Etkinlikte Neler Yaşandı?

Açılışta protokol üyeleri kura çekimi yaptı ve stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Yarışmada öğrenciler, robot projelerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlere, kurumlara ve paydaşlara teşekkür edildi.