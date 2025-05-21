TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuştu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verildi.

Gümüşhane'nin Kalkınma İhtiyacı

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane'nin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarması için desteklerin yanı sıra bölgeye özgü stratejik yatırımlara da ihtiyaç duyduğunu belirtti. Şehrin kalkınmasına katkı sunacak projelerin başında, yerinde istihdamı destekleyen yatırımların geldiğini vurgulayan Küçük, "Çağrı merkezi benzeri hizmet sektörüne yönelik yatırımların büyük şehirlerden Gümüşhane gibi illerimize aktarılması büyük önem arz etmektedir. Genç ve nitelikli nüfusa sahip ilimiz, bu tür projeler için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahiptir." dedi.

Çerkes Sürgününün 161. Yılı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bugün Çerkes sürgününün 161'inci seneidevriyesi olduğunu hatırlattı. Sarı, "Bu soykırımın Türkiye'de de dünyada da Birleşmiş Milletler tarafından tanınarak, Çerkeslerin yaşamış olduğu bu zulmü tüm dünyaya göstermek zorundayız. Eğer bu soykırımı tanımazsak, ondan sonra olan soykırımların önünü alamayız." diye konuştu.

Gabar Dağı ve Şırnak'ın Kalkınması

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Gabar Dağı'nı "büyük bir kalkınma anıtı" olarak tanımladı. Tatar, Gabar'da çıkan petrolün insanların kaderini değiştirecek güçte olduğunu belirterek, "Bu topraklar yıllarca terörle, yoksullukla anıldı ama bugün artık üretim, yatırım ve istikrarla anılıyor. Bu sebeple buradan çok net bir talebimizi dile getirmek istiyorum; Gabar'da çıkan petrolden elde edilen gelirin yüzde 2'si Şırnak'a ayrılmalıdır. Bu kaynak o dağda doğmuşsa, refahı da o dağın çocuklarına ulaşmalıdır." ifadesini kullandı.