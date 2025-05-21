Annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizinden öldü

Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan, dün, işleri nedeniyle Ankara'ya geldi. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı. Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

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