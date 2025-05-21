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İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ikinci kez ifade veren Ertan Yıldız tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 16:10, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 17:40
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İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi.

Yıldız, ifadesinin alınmasının ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı."

Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hakimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur." denildi.

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