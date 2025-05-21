Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla büyük tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında müftünün geçmişte yaptığı diğer paylaşımlar da incelemeye alındı.

Müftü Mehmetoğlu'nun 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

9 yıla kadar hapsi istenen müftü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖREV YERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan tepki çeken paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Mehmetalioğlu'nun görev yeri de değiştirildi.

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Ayrıca Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar vermiş ve müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirmişti.