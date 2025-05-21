Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi

Volkan Konak'a "Sahnede gebermiş" diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında iki ayrı dava açılırken, 9 yıl hapsi istendi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 16:16, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 16:38
Yazdır

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla büyük tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında müftünün geçmişte yaptığı diğer paylaşımlar da incelemeye alındı.

Müftü Mehmetoğlu'nun 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

9 yıla kadar hapsi istenen müftü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖREV YERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan tepki çeken paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Mehmetalioğlu'nun görev yeri de değiştirildi.

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Ayrıca Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar vermiş ve müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber