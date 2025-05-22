AK Partili Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye İçin Temkinli İyimserlik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, PKK'nın silah bırakma süreci ile ilgili olarak, "Temkinli bir iyimserlikten yanayız" şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetlerinde medya temsilcilerine açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli mesajlar verdi.

PKK'nın Silah Bırakma Süreci ve Temkinli İyimserlik

"Geldiğimiz nokta tarihi bir adımdır, önemli bir eşiktir. Terör örgütü silahları bırakacağını ve kendini feshedeceğini ilan etti" diyen Büyükgümüş, bu gelişmenin hem iç cepheyi güçlendirmek hem de bölgede terör faaliyetlerinin sonuç vermeyeceğini göstermek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, silahların tamamen gömülmesi ve yok edilmesi konusunda AK Parti teşkilatlarının tamamında temkinli bir iyimserlik olduğunu vurguladı.

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