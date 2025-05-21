Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen adli kontrolle serbest
İstanbul'da bir ilkokulda öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pendik'teki bir ilkokulda görevli öğretmen Z.D.A'nın, sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisinin saçından tutarak, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği anlara ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma yapıldı.
Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan öğretmen, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Z.D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Z.D.A, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, öğretmenin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Öğrencisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmış ve olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmişti.Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı