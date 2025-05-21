Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: Ünsal Ban Yakalandı!

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı.



