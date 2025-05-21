Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!

Üsküdar Belediyesi, bir firmaya olan borç nedeniyle belediyeye haciz memurlarının geldiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu iddiaya temel olan borç 2022'de sözleşmesi yapılan, 2024'e kadar uzanan bir borç olup, önceki yönetimin yaptığı borca ilişkin olarak dün belediyemize haciz memurlarının geldiği doğrudur." ifadelerine yer verildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanlığı makamına haciz geldiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Borç ve Haciz Süreci

İlgili firmayla yapılmış olan sözleşmeye ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22. İcra Dairesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'nün hak ediş ödemesi 5 milyon 400 bin lira olarak belirlendi. İlgili firmayla yapılan görüşme sonrası borcun 4 taksitle ödenmesi protokol ile kararlaştırıldı.

Ödeme Planı

Bu ödeme planı hukuka uygun olarak taraflarca belirlendi.

Borcun ödemeleri 23 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 4 taksitte gerçekleştirilecek.



