Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 19:30, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 19:32
TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) AK Parti, CHP ve İYİ parti üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimlerden önce adayların isimleri okundu. Adaylar şu şekilde sıralandı:
"AK Parti adayları Hasan Davulcu, Erhan Güven; CHP adayları Tuncay Keser, Ahmet Kılınç; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan."
Seçimlerde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy, bir oy boş ve geçersiz 7 oy kullanıldı.
Yapılan oylama sonucu Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçildi.