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Öğretmenler ve Uzmanlar Ankara'da Eğitim İçin Buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında gerçekleşecek 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde, dijital çağın eğitim boyutu ve öğretmen yetiştirme politikaları uzmanlarla tartışılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 19:42, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 19:42
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Öğretmenler ve Uzmanlar Ankara'da Eğitim İçin Buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 3-4 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek bu önemli buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine dair verilerin birlikte değerlendirileceğini, öğretmen yetiştirme politikalarının, dijital çağın eğitim boyutunun ve sahadan gelen deneyimlerin alanında uzman kişilerle tartışılacağını belirtti.

Kongre Hakkında Genel Bilgiler

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kongre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" temasıyla Ankara'da yapılacak. Kongrenin amacı, modelin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek ve etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmektir.

Kongreye Başvurular ve Değerlendirme Süreci

  • Modeli uygulayan öğretmenler ile bu alanda akademik çalışma yürüten araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çift-kör hakem yöntemiyle değerlendirildi.
  • Uygun bulunan bildiriler, Kongre'de sözlü ya da poster sunumu olarak yer almaya hak kazandı.
  • Sözlü sunum yapacak katılımcılar, eş zamanlı oturumlarda 15 dakikalık sunumlar gerçekleştirecek.
  • Poster bildirileri ise kongre alanında sergilenecek.

Başvuru sonuçlarına "egitimkongre.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilir.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hep birlikte inşa edildiğini vurguladı. Kongrenin başvuru sonuçlarının açıklandığını belirten Tekin, bilimsel temelli, katılımcı ve yenilikçi bir eğitim sistemi için tüm paydaşlarla aynı masada olduklarını ifade etti. Ayrıca, kongrenin Türkiye'nin eğitim geleceğine katkı sunmasını temenni etti.


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