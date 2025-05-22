AK Parti binasına taşlı saldıran zanlı tutuklandı

Fethiye ilçesinde önceki gece, kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maskeyle gizleyen şapkalı birinin gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binasının önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alıp tekrar cama attığı görüldü. Görüntülerden, şüphelinin Elyasa Yıldırım olduğu tespit edildi.

Köyceğiz ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Elyasa Yıldırım'ın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yaptığı ve geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.