İsrail'in Diplomata Saldırısına Fuat Oktay'dan Sert Kınama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in diplomatlara ateş açmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Oktay, "Kudüs Başkonsolosluğumuzda görevli bir diplomatımızın da aralarında bulunduğu bir grup diplomata İsrail askerleri tarafından ateş açılması, uluslararası hukukun ve diplomatik teamüllerin açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı. Bu olayın ardından, İsrail hükümetinin yaşananları derhal açıklığa kavuşturması ve sorumlu askerler hakkında gerekli bütün hukuki işlemleri ivedilikle başlatması gerektiğini vurguladı.

Diplomatlara yönelik bu tarz tehditlerin asla kabul edilemeyeceğini belirten Oktay, uluslararası toplumu da İsrail'in diplomatik misyonlara yönelik saldırılarının önlenmesi ve faillerin hesap vermesi için gerekli adımları atmaya davet etti.

Oktay'ın Açıklamalarının Detayları

Diplomatlara ateş açılması uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirildi.

uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirildi. İsrail hükümetinden sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılması talep edildi.

talep edildi. Uluslararası topluma faillerin hesap vermesi için çağrı yapıldı.

Gazze'deki Duruma Dair Mesaj

Oktay, "Bu vahim hadiseyi en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden aylardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla adeta cehenneme dönen Gazze'deki işgalin ve soykırımın derhal sona erdirilmesini istiyoruz." diyerek Gazze'deki insanlık dramına da dikkat çekti.



