Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı

Bitcoin'in fiyatı, ABD'den gelmesi beklenen ve kripto paralara yönelik olumlu görülen düzenlemeler nedeniyle 109 bin 481 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor. Özellikle ABD'de regülatörlerin, sabit coin adı verilen dijital varlıklara düzenleyici bir çerçeve sağlayacak kuralları kabul etmeye hazırlanması, piyasada olumlu bir hava oluşturdu. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesi ile ABD'deki enflasyon verilerinin de yatırımcıların risk iştahını artırdığı belirtiliyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Analiz şirketi Coinmarketcap 'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,23 artarak 3 trilyon 430 milyar dolar a çıktı.

'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık artarak a çıktı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin , 109 bin 481 dolara ulaşarak ocak ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,55 yükselerek, TSİ 19.10 itibarıyla 109 bin dolar dan işlem görüyor. Haftalık değer kazancı ise yüzde 5,29 düzeyinde oldu.

, ulaşarak ocak ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yükselerek, TSİ 19.10 itibarıyla dan işlem görüyor. Haftalık değer kazancı ise düzeyinde oldu. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 3,60 değer kazanarak 2 bin 564 dolara yükseldi.

Piyasa Yorumları ve Beklentiler

Analistler, ABD'de regülatörlerin sabit coin'lere yönelik düzenleyici çerçeve hazırlıklarının kripto para piyasasında olumlu karşılandığını vurguluyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesi ile ABD'deki enflasyon verilerinin de yatırımcıların risk iştahını artırdığı ifade ediliyor.



