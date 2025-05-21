İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi için tahliye uyarısı yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeler için tahliye uyarısında bulundu.

Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki "Gabn, Şeyma, Fedus, Menşiye, Şeyh Zayid, Selatin, Kerame, Beyt Lahiye Projesi, Zuhur, Tel Zater, Nur, Abdurrahman, Nahda ve Cibaliya Kampı'ndaki" Filistinlilere bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

Söz konusu bölgelerdeki tahliye uyarısının barınma merkezleri için de geçerli olduğunu aktaran Adraee, "Bu saldırıdan önceki son uyarıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Sözcüsü, sivillerin güvenlikleri için derhal güneye yönelmeleri gerektiğini ifade etti.