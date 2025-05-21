Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD ziyaretinde beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulması yönündeki iddialarla karşı karşıya kaldı. Bu sahne, Ramaphosa'nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik beklenmedik çıkışını anımsattı.

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek üzere geldi. Görüşme başta samimi bir havada başladı; iki lider golf üzerine sohbet etti. Ramaphosa'nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen da yer aldı.

YAYINDA TARTIŞTILAR

Ancak Oval Ofis'teki televizyon yayını kısa sürede başka bir yöne evrildi. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı.

Trump, "İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika'dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş ve beyazların mezarları olduğu öne sürülen sahneler ve bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmaları yer aldı. Trump, bu isimlerden biri olan Julius Malema'nın tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

Trump'ın gösterdiği video oynatılırken Ramaphosa büyük ölçüde tepkisiz kaldı; zaman zaman başını çevirerek videoya baktı. Videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Trump daha sonra bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini gösterdi ve "Ölüm, ölüm" diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti.

Ramaphosa, ülkede suçun ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük kısmının siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek, "Çiftçiler siyah değil" dedi.

Ramaphosa ise, "Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız" diye yanıt verdi.

Güney Afrika lideri, yaşanan sahne boyunca soğukkanlılığını korudu.