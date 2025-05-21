PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcıları hakim karşısında

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda sanık yakını da izledi.

Duruşma Süreci ve Sanıkların Savunmaları

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanıklardan Sinan Gökçe, eğitimci ve sanatçı olduğunu belirterek, Şişli Belediyesi'nde sanatçılara yer verildiğini, kendisinin DEM Parti'den aday olduğunu söyledi. Gökçe, Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) yasa dışı çalışmalar yapmadığını savunarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Turabi Şen, Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olduğunu, DEM Parti'nin seçim bildirgesinde, "kazanabilecekleri yerler" ve "birlikte kazanabilecekleri yerler" olarak ayrılan ifadeler bulunduğunu söyledi. DEM Parti'nin birlikte kazanabilecekleri yerlerde işbirliği ve güç birliği uyguladığını belirten Şen, kent uzlaşısının kent konseyleriyle sağlandığını savundu.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık Şen'in HDK'nın 9. dönem delege üyesi olduğunu söylemesi üzerine, savcılıktaki ifadesinde HDK'nın faaliyetlerine katılmadığını belirtmesiyle ilgili soru yöneltti. Şen ise HDK'nın durumunu orada bilemediği için böyle bir savunma yaptığını söyledi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, yerel seçimlerden 6 ay sonra başkan yardımcısı olarak göreve başladığını belirterek, DEM Parti binasında yapılan aramalarda bir Excel listesinde isminin geçtiği iddiasını reddetti. Üzerine atılı HTS kayıtlarının suç teşkil etmediğini ve hayatı boyunca suç işlemediğini ifade etti.

Söz alan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ara Karar ve Duruşmanın Ertelenmesi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden Detaylar

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları belirtildi.

mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları belirtildi. Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada el yazısıyla yazılmış önemli bir metin bulunduğu aktarıldı.

evinde yapılan aramada el yazısıyla yazılmış önemli bir metin bulunduğu aktarıldı. Sancaktepe belediye meclis üyesi Elif Gül'ün , eşi ve kızıyla birlikte terör örgütünün kırsal alanında çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

, eşi ve kızıyla birlikte terör örgütünün kırsal alanında çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. Sanıkların evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği ve HTS incelemeleri sonucu terör örgütüyle irtibatlı çok sayıda kişiyle iletişim kurdukları tespit edildi.

Bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen strateji kapsamında İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri ve çoğunun ayrıca İBB meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade edildi.

Sanıkların terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak şekilde hedefledikleri kaydedildi.

HDK'nın , terör örgütünün yasal görünümlü bir cephe yapılanması olduğu ve TBMM'ye alternatif bir meclis olarak faaliyet gösterdiği anlatıldı.

, terör örgütünün yasal görünümlü bir cephe yapılanması olduğu ve TBMM'ye alternatif bir meclis olarak faaliyet gösterdiği anlatıldı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 'nin de Yargıtay kararıyla terör örgütünün unsuru olarak kabul edildiği belirtildi.

'nin de Yargıtay kararıyla terör örgütünün unsuru olarak kabul edildiği belirtildi. KCK yürütme konseyi üyelerinin talimatları doğrultusunda "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak için "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında HDK ve unsurlarına rol verildiğine işaret edildi.

Sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri belirtildi.

"Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirilerek devam edeceği" vurgulandı.

Cezalandırma Talebi

Bu nedenlerle sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



