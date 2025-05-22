Özel'den 'İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu' iddialarına açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde toplanan kalabalığa seslenen Özel, Pendik'te yerel seçimleri partileri için yüksek bir oy almalarına karşın kaybettiklerini ifade ederek, "Bütün Pendikliler bilsin ki biz kaybettiği seçimi ülkenin demokrasisinin kazancı sayan İsmet Paşa'nın geleneğinden geliyoruz." dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 62 gündür hapiste olduğunu hatırlatarak, kendisine iftira atıldığını savundu.

Soruşturma sürecinde yaşananları ''ibretlik'' olarak niteleyen Özel, "'560 milyar yolsuzluk var.' dediler. Oysa 6 yıldır İstanbul'u yönetiyoruz, 6 yıllık bütçe 490 milyar lira. Bu paranın yüzde 60-70'i personel maaşı. Personele hiç maaş vermesen, hiç asfalt dökmesen, hiç çöp toplamasan, hiç su üretmesen ve dağıtmasan, hiçbir hizmet yapmasan 490 milyarın 350 milyarı personel maaşı. Diyorlar ki '560 milyar yolsuzluk var.' Bir lirasını ispat edemediler." ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecindeki iddiaların yalan olduğunu öne süren Özel, arkadaşlarına güvendiklerini belirterek, bir an önce iddianamenin düzenlenmesini talep etti.

Özel, İmamoğlu'na ait cep telefonunun bulunmasına ilişkin de şöyle konuştu:

"'Telefon bulduk.' diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı, İstanbul Büyükşehir'e geçince telefonu Özel Kalem'e yönlendirdiği, kapattığı, bir çekmeceye attığı, beş yıldır hiç arama yapmayan, arandığında Özel Kalem'den çıkıp işlerinin görüldüğü, asla ve asla içinde herhangi bir bilgi, belge, sorun olmayan bir telefon. Anılan telefon, Ekrem Başkan'ın ilk ifadesinde kayda geçirdiği 532 721 03 25 numaralı telefondur. İlk gün söylemiştir. 'Telefon buldum.' diye sevinen budalalara söylüyorum; Telefonu bulan Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi telefonu icat ettiğine."

TÜİK'e göre 4 aylık enflasyonun yüzde 13 olduğunu dile getiren Özel, yarından itibaren tüm işçi sendika ve konfederasyonlarını ziyaret takvimlerine alarak, asgari ücrete temmuzda ara zam için çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlattıkları imza kampanyasında 15 milyonu geçtiklerini söyleyen Özel, "20 milyonuncu imzayı notere tespit ettirdikten sonra, 8 milyon kalan imzayı teker teker geriye sayacağız. Buradan endişeli olan herkese söylüyoruz. İmzalar bize emanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine emanet. Onu kimseye vermeyiz. Sadece notere tespit için göstereceğiz." dedi.