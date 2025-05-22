Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde binlerce ton kaçak akaryakıt, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Akaryakıt Özel Ekibinin radarına takıldı. Bu kapsamda, son beş yılda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1.850 firmaya yönelik çalışma yürütüldüğünü ve yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 45 bayinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Kaçak Akaryakıt Operasyonları ve Sonuçları

Bakan Bolat, 2020 yılından 26 Mart 2025 tarihine kadar geçen sürede toplam 527 olayda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ve petrol ürünü ele geçirildiğini açıkladı. Söz konusu ürünlere ilişkin fiziki tespitlerin en çok aşağıdaki gümrük kapıları ve limanlarda gerçekleştirildiğini ifade etti:

Dilucu Gümrük Kapısı

Habur Gümrük Kapısı

Gürbulak Gümrük Kapısı

Ambarlı Limanı

İskenderun Limanı

Akaryakıt Özel Ekibi'nin Çalışmaları

Akaryakıt Özel Ekibi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kayıt dışı akaryakıt satışı yapan firmalara yönelik denetimler artırılarak, sektörde şeffaflık ve güvenin sağlanması hedefleniyor.