Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi

Ticaret Bakanlığı, Akaryakıt Özel Ekibi ile 43 bin ton kaçak akaryakıtı ele geçirerek kaçakçılıkla mücadelede önemli adımlar attı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 07:30, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 07:39
Yazdır
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde binlerce ton kaçak akaryakıt, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Akaryakıt Özel Ekibinin radarına takıldı. Bu kapsamda, son beş yılda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1.850 firmaya yönelik çalışma yürütüldüğünü ve yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 45 bayinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Kaçak Akaryakıt Operasyonları ve Sonuçları

Bakan Bolat, 2020 yılından 26 Mart 2025 tarihine kadar geçen sürede toplam 527 olayda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ve petrol ürünü ele geçirildiğini açıkladı. Söz konusu ürünlere ilişkin fiziki tespitlerin en çok aşağıdaki gümrük kapıları ve limanlarda gerçekleştirildiğini ifade etti:

  • Dilucu Gümrük Kapısı
  • Habur Gümrük Kapısı
  • Gürbulak Gümrük Kapısı
  • Ambarlı Limanı
  • İskenderun Limanı

Akaryakıt Özel Ekibi'nin Çalışmaları

Akaryakıt Özel Ekibi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kayıt dışı akaryakıt satışı yapan firmalara yönelik denetimler artırılarak, sektörde şeffaflık ve güvenin sağlanması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber