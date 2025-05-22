Balıkesir'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir Karesi'de 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 07:32, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 07:40
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, mahallede büyük paniğe neden oldu. Yangının başladığı Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'taki binanın alt katı depo olarak kullanılıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve ekipler, yangına hızlıca müdahale etti.
Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mustafa Uzun olduğu tespit edildi. Uzun'un cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının Diğer Sonuçları ve Soruşturma
- Yangında binadaki bir köpek de hayatını kaybetti.
- Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.