Fitch Ratings Türkiye'nin Büyüme Tahminini Sabit Tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan 10 ülkeye dair 5 yıllık potansiyel büyüme tahminlerini güncelledi. Raporda birçok ülkenin büyüme tahmini aşağı ya da yukarı yönlü revize edilirken, Türkiye'nin orta vadeli büyüme beklentisi değişmedi. Fitch, Türkiye için 2024-2029 dönemini kapsayan potansiyel büyüme oranını yüzde 4,1 seviyesinde korudu. Bu oran, Çin ve Hindistan'ın ardından en yüksek tahminlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Fitch'in Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

Fitch'ten yapılan açıklamada, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediği belirtildi. Bu revizyonun temel nedeni olarak, Çin'in potansiyel büyüme oranının yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e çekilmesi gösterildi.

Büyüme Tahminlerinde Revizyonlar

Meksika, Endonezya ve Güney Kore 'ye dair büyüme tahminleri düşürüldü.

'ye dair büyüme tahminleri düşürüldü. Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan için ise yukarı yönlü revizyon yapıldı.

için ise yukarı yönlü revizyon yapıldı. Güney Afrika ve Türkiye için tahminlerde değişikliğe gidilmedi.

GSYH ağırlıklandırılmamış bazda, gelişmekte olan söz konusu 10 ülkenin ortalama potansiyel büyümesi yüzde 3,1 olarak belirtildi.

Ülkelere Göre 5 Yıllık Potansiyel Büyüme Tahminleri