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Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar artıyor, bazı bölgelerde sis ve toz taşınımı görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 07:45, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 07:47
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Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurtta yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise açık geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken, Ege ve Marmara'da zaman zaman toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

22 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri aşağıda bölgelere göre detaylandırılmıştır:

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

  • BALIKESİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DENİZLİ: 34°C, az bulutlu ve açık
  • İZMİR: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA: 32°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis görülebilir.

  • ADANA: 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA: 30°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

  • ANKARA: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 31°C, az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

  • AMASYA: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • RİZE: 20°C, parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

  • ERZURUM: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • KARS: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA: 32°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

  • DİYARBAKIR: 34°C, az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 34°C, az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 32°C, az bulutlu ve açık

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